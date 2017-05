Funcionário e ex-diretora de hospital são condenados por improbidade no Acre

Servidor público recebeu 89 meses de salário mesmo sem trabalhar, período em que cursava medicina na Bolívia. Caso ocorreu em Sena Madureira.

A Justiça do Acre condenou um funcionário e a ex-diretora do Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira, no interior do Acre, por improbidade administrativa. A decisão – assinada pela juíza Andrea Brito, da Vara Cível da Comarca da cidade – foi publicada no Diário da Justiça da última quinta-feira (4).

Conforme o Tribunal de Justiça (TJ-AC), o servidor público municipal, que exercia a função de auxiliar de enfermagem, apesar de cursar medicina na Bolívia, continuou recebendo a remuneração durante 89 meses – entre os anos de 2006 e 2012 – com autorização da chefia da instituição.

Ao G1, o advogado do servidor, Josandro Cavalcante, afirmou que deve entrar com recurso para revisão da sentença. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a defesa da ex-gestora do hospital até esta publicação.

A ex-diretora foi condenada, de acordo com a sentença, à perda de função pública, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios no prazo de cinco anos, ao ressarcimento dos valores recebidos pelo funcionário e ainda ao pagamento de multa de R$ 100 mil.

Já o servidor também perdeu o cargo que desempenhava, ficou proibido de contratar ou receber do poder público. Além de devolver aos cofres públicos R$ 77,6 mil recebidos ilicitamente e ainda pagar uma multa de igual valor. Fonte: G1