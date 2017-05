Flaviano consegue liberação de R$1mi para 9 cidades do AC

Os municípios de Mâncio lima, Rodrigues Alves, Marechal Taumaturgo, Santa Rosa do Purus Feijó, Porto Walter, Tarauacá, Capixaba e Jordão já podem contar ,em caixa, com um total de R$1.174.715,00 oriundos de emenda parlamentar do deputado Flaviano Melo(PMDB).Mâncio lima recebeu recursos ,via Ministério da Defesa(OGU/2015),relativos à primeira parcela para construção de escola de ensino fundamental.

Já os municípios de Rodrigues Alves, Feijó ,Marechal Taumaturgo, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Tarauacá, Capixaba e Jordão foram contemplados com recursos para aquisição de equipamentos para a saúde básica. Os recursos foram pagos via Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (OGU/2016). Com isso, o deputado acreano conseguiu mais de 90% de liberação das emendas para a saúde, alocadas ainda no ano passado, revelando a celeridade do Governo Temer na disponibilização dos recursos.

Flaviano lembrou que educação e saúde são itens prioritários na alocação de emendas de sua autoria. Para ele, são dois pilares essenciais que todo homem público deve ter para o estímulo do desenvolvimento e progresso social. O parlamentar lembrou que os serviços prestados em termos de educação e saúde servem de referência para medir a qualidade de vida de uma comunidade. “Por isto minha preocupação em sempre dar espaço preferencial para educação e saúde em minhas emendas”, concluiu. Com informações ac24horas