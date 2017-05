Ex-prefeito de Tarauacá entrega o cargo em hospital da cidade e diz ser vítima de perseguição

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, anunciou no início da tarde desta quarta-feira (10) por meio de seu perfil no Facebook seu afastamento da função de Gerente de Assistência do Hospital Dr. Sansão Gomes.

O motivo, segundo Damasceno, seria perseguição por parte da prefeita do município, Marilete Vitorino: “Está complicado pra mim! De um lado tenho a Prefeita Marilete e do Outro tenho o Tratamento da Secretaria de Saúde do Governo do Estado! Pelo visto, estou em uma encruzilhada!!! Que Deus e as pessoas que gostam de mim, sigam me dando forças para vencer os Desafios que se apresentam!!!”, escreveu.

O desligamento foi um pedido do próprio Rodrigo Damasceno por meio de documento que consta a data desta quarta-feira (10), no qual agradece a função: “No entanto, recebi uma função que ao invés de trazer solução trouxe mais problema e perseguição”.

No documento, Rodrigo alega ainda que não recebeu nenhuma remuneração para exercer o cargo: “Desta forma, para evitar maiores desentendimentos, deixo a função e que fique bem claro que neste período a exerci sem receber nenhuma remuneração [extra] pela mesma e espero que a partir de agora tenha condições de trabalhar sem perseguições política/administrativa”.

Leia na íntegra o desabafo do ex-prefeito:

Torno público minha decisão de pedir afastamento da função de Gerente de Assistência do Hospital Dr. Sansão Gomes!

Está complicado pra mim! De um lado tenho a Prefeita Marilete e do Outro tenho o Tratamento da Secretaria de Saúde do Governo do Estado! Pelo visto, estou em uma encruzilhada!!!

Que Deus e as pessoas que gostam de mim, sigam me dando forças para vencer os Desafios que se apresentam!!!

“Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia,

nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que grassa ao meio-dia.

Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita, tu não serás atingido.

Porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores,

porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste, por asilo, o Altíssimo.

Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda,

porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos.”

Com informações Nany Damasceno