Estado e prefeitura iniciam os preparativos para a Expoacre 2017

Gestores estaduais e municipais, acompanhados do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, e representantes da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), vistoriaram na manhã desta quarta-feira, 10, o espaço do Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, local em que é realizada a maior feira de negócios e entretenimento, a Expoacre, que neste ano, será promovida entre os dias 22 e 30 de julho.

Neste primeiro momento, em parceria com a prefeitura, haverá capinagem em todo o parque. “O papel do município é ser parceiro junto ao governo. Cabe a nós dar apoio na questão de limpeza, transporte, trânsito, conservação das instalações, acesso ao espaço e iluminação do entorno”, lembra o prefeito da capital.

Na área de expositores, o presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro diz que, devido ao sucesso do ano anterior, os empresários já articulam para estar presentes na feira: “Já estamos debatendo uma proposta interessante de layout para fazer uma movimentação diferenciada. Teremos, ainda, convidados de outros estados que se interessaram em conhecer a Expoacre”.

Outro setor que faz sucesso e será apresentado novamente no evento é o espaço Fazendinha, coordenado pela Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof). “Queremos mostrar como o estado está investindo nesta área, nos roçados sustentáveis, nas florestas plantadas, além de dar destaque à cadeia do mel, da suinocultura e piscicultura. Pretendemos, ainda, fazer um ciclo de palestras e cursos sobre as cadeias produtivas do Acre”, explica João Neto Thaumaturgo, titular da pasta.

O entretenimento também terá novidades neste ano, com o show de três artistas nacionais: Wesley Safadão, no dia 26, Solange Almeida, no dia 28 e, encerrando a feira no dia 30, Bruno e Marrone. “Essa é nossa maior festa, é o nosso encontro com o negócio e entretenimento. Queremos oferecer ao público um evento especial, e fazer com que essa seja, talvez, a melhor Expoacre de todos os tempos”, afirma o organizador da feira, José Fernandes Lima.

Com informações Agência de Notícias do Acre