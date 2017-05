Caixa deve pagar R$ 11,5 milhões na 3ª etapa do FGTS de contas inativas no AC

A Caixa Econômica Federal vai pagar R$ 11,5 milhões na terceira etapa dos saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto, que totalizam 14 mil pessoas. Pagamentos começam na sexta-feira (12) e as agências estendem o horário de atendimento em duas horas.

Com isso, segundo a Caixa, os serviços iniciam às 8h e se estendem até as 15h também na segunda (15) e terça (16). No sábado (13), as agências vão entrar em funcionamento exclusivamente para realizar o pagamento do FGTS das 9h às 15h.