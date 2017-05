Audiência de Lula com Moro acaba após quase cinco horas

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Os vídeos do depoimento devem ser disponibilizados pela Justiça Federal

A audiência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o juiz federal Sérgio durou cerca de cinco horas, na sede Justiça Federal de Curitiba, no Paraná. O interrogatório, na tarde desta quarta-feira (10), iniciou às 14h10 e terminou por volta das 19 horas.

O petista respondeu primeiro a perguntas de Moro, depois foi a vez da assistência da acusação, seguida dos procuradores do Ministério Público Federal.

Houve uma pausa na sessão e, após 10 minutos, o interrogatório foi retomado e Moro fez novas perguntas. Também teve espaço para a defesa apresentar questionamentos e para o ex-presidente fazer as alegações finais.