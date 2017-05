Atriz de filme indicado ao Oscar é achada morta aos 30 anos de idade

A causa do óbito da grega Mary Tsoni, no entanto, ainda não foi divulgada

Conhecida por interpretar a protagonista do drama “Dente Canino” (2009), Mary Tsoni morreu aos 30 anos de idade na última segunda-feira (8). A atriz grega foi encontrada morta no apartamento onde morava e a causa do óbito ainda não foi divulgada, segundo as autoridades britânicas.

No entanto, de acordo com a imprensa do país de origem da artista, ela sofria de depressão profunda. As informações são do site da Variety.

Além de atuar, Mary também liderou até 2009 a banda punk “Mary and The Boy”.

Na trama de “Dente Canino”, que mostra a vida de três adolescentes confinados em casa pelos próprios pais, Mary viveu a irmã mais nova, e dividiu com Angeliki Papoulia (que interpretou a irmã mais velha) o prêmio de Melhor Atriz do Festival de Sarajevo 2009.

A atriz também participou de filmes como “Atherapy”, “Evil in the Time of Heroes” e, recentemente, “Ta Oporofora tis Athinas”