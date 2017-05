Após denúncia anônima, PM desarticula boca de fumo no Nova Esperança

Uma ação conjunta envolvendo homens do 1° e 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) resultou na apreensão de arma de fogo, drogas e produtos para embalo no conjunto Nova Esperança. O fato ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 09 de maio.

As guarnições receberam uma denúncia anônima, que uma residência do bairro estaria sendo utilizada para guardar produtos ilícitos. Os miitares imediatamente se deslocaram ao endereço, onde foi localizada a residência.

“Ao chegar na casa, fizemos buscas no interior do imóvel, onde foi econtrado uma pistola 9 milímetros, um colete balístico, drogas, balança de precisão, produtos para embalo, dinheiro e uma motocicleta roubada. No local não foi encontrado nenhum agente”, disse o Capitão Neri, subcomandante do 4° BPM.

Todo o material apreendido foi encaminhado para Delegacia de Investigação Criminal (DIC), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Asscom/PM