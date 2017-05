Acreano transmite momento em que leva ‘mata-leão’ de militar em Portugal; veja o vídeo

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O jovem saiu do Brasil para tentar uma vida melhor na Europa e alega que a agressão teria sido motivada por homofobia

O acreano Jair Costa, de 26 anos, transmitiu ao vivo no Facebook o momento em que recebeu um “mata-leão” de um militar à paisana em Portugal, segundo informações dos jornais locais “Correio da Manhã” e “Diário de Notícias”.

No vídeo, Jair aparece em um órgão público de Montijo dizendo que foi abordado por um policial que pediu para que ele saísse do local, porque estaria desrespeitando o órgão público. Em seguida, o policial faz o golpe “mata-leão” e o celular cai da mão do brasileiro.

Uma amiga de Jair que vive em Rio Branco disse que depois disso ele sumiu das redes sociais e não quer falar sobre o assunto, pois está muito abalado.

Segundo o jornal “Correio da Manhã”, a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal enviou um comunicado à imprensa afirmando que confirma a detenção de um indivíduo por conduta imprópria e afirma que abriu um inquérito para apurar responsabilidades.

A rede de TV SIC informa que, após ser levado a um posto da GNR, o brasileiro acabou liberado, mas terá de se apresentar a um juiz de instrução na quarta-feira. Ele é acusado de dois crimes: um de desobediência e outro de coação a funcionário público. A GNR vai também abrir um processo interno para apurar se houve abuso de poder ou excesso de uso de força pelo seu agente. Com informações G1

Confira o vídeo: