Abertura da temporada do Campeonato Acreano de Mountain Bike é confirmada para sábado (13)

A primeira prova da temporada 2017 do Campeonato Acreano de Mountain Bike está confirmada para sábado (13), na Trilha Locker, localizada no km 12 da estrada do município de Porto Acre. A competição seria disputada no último domingo (7), mas a Federação Acreana de Ciclismo (FAC) adiou a disputa. Em uma reunião entre dirigentes da entidade e atletas, na noite desta segunda-feira (8), na sede da FAC, na Arena da Floresta, em Rio Branco, ficou definida a nova data da prova.

A etapa tem inscrições abertas com taxas de R$ 30 para atletas federados, e R$ 50 para não federados. A participação antecipada na etapa pode ser confirmada na Casa Araújo ou na Biciletaria do Gesa, em Rio Branco. A concentração está marcada para as 13h e a largada será a partir das 14h.

O congresso técnico da prova será realizado na sexta-feira (12), às 19h, na sede da FAC. Ao todo, serão sete categorias em disputa nesta etapa de abertura: Infanto, Sub-30, Master A, Master B, Master C, Feminino e Elite.

Globoesporte