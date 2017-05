Polícia apreende moto com suspeita ter sido usada em vários roubos em Rio Branco

Existem vários ocorrências envolvendo essa motocicleta, de placa MZW 1548, de acordo com informações da polícia

Policias do 3º Batalhão apreenderam na noite desta terça-feira (9), na Travessa Jerusalém, bairro João Eduardo II, uma motocicleta Biz que teria sido usada em crimes.

Segundo os policias, estavam fazendo ronda pelo local quando se depararam com a moto que estava parada na rua.

Ao verificarem a placa foi contatado que teria uma restrição judicial.

Existem vários ocorrências envolvendo essa motocicleta, de placa MZW 1548, de acordo com informações da polícia, assaltos, roubos, tentativa entre outros, principalmente na região da Baixada do Sol em Rio Branco.

A pessoa que estava na motocicleta não apareceu no local. Mesmo assim o veículo foi apreendido e elevado à Delegacia Central de Flagrantes, onde serão tomadas as medidas cabíveis. Com informações contilnet