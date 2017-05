Vitor Belfort treina ao lado de St-Pierre, no Canadá, para lutar no UFC Rio 8

Vitor Belfort treina em ritmo acelerado para a luta contra Nate Marquardt, no UFC Rio 8, dia 3 de junho, na Arena da Barra. O “Fenômeno” escolheu a academia Tristar, no Canadá, para realizar sua preparação para o confronto – o brasileiro, que vive nos Estados Unidos, está há uma semana em Montreal afiando o jogo para o duelo, e treinou com Georges Saint Pierre, segundo apurou o Combate.com, nesta segunda-feira.

Na academia canadense, Belfort conta com a ajuda do líder da equipe e treinador de GSP, Firas Zahabi. O técnico estará no Rio de Janeiro em junho e será um dos integrantes do córner do brasileiro.

Enquanto o brasileiro trabalha de olho em Nate Marquardt, Georges Saint Pierre treina para seu retorno à ativa após se afastar do esporte, depois da vitória contra Johny Hendricks, em novembro de 2013. O ex-campeão dos meio-médios irá encarar Michael Bisping, atual campeão do peso-médio, em data ainda não revelada pela organização.

Em sua última luta prevista no contrato vigente com o Ultimate, Vitor Belfort se despede da organização diante da torcida. Natural do Rio de Janeiro, o peso-médio busca o reencontro com a vitória, que não vem desde novembro de 2015, quando venceu Dan Henderson por nocaute técnico, no round inicial.O também veterano Nate Marquardt vive fase irregular e vem de derrota para Sam Alvey, em janeiro deste ano.

O UFC Rio 8 é liderado por José Aldo e Max Holloway, em duelo pela unificação dos cinturões do peso-pena. O brasileiro detém o título linear, enquanto “Blessed” é dono do interino.

UFC 212

3 de junho, no Rio de Janeiro

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-pena: José Aldo x Max Holloway

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Karolina Kowalkiewicz

Peso-médio: Vitor Belfort x Nate Marquardt

Peso-galo: Iuri Marajó x Felipe Sertanejo

Peso-meio-médio: Erick Silva x Yancy Medeiros

Peso-leve: Léo Santos x Olivier Aubin-Mercier

Peso-galo: Johnny Eduardo x Mathew Lopez

Peso-galo: Marco Beltrán x Deiveson Alcântara

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Eric Spicely

Peso-médio: Paulo Borrachinha x Oluwale Bamgbose

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-palha: Viviane Sucuri x Jamie Moyle

Peso-meio-médio: Luan Chagas x Jim Wallhead

Combate