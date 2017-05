Turma da Mônica seleciona crianças do Acre para interpretarem personagens

O desenhista Mauricio de Sousa está selecionando crianças do Acre e de outros estados brasileiros para interpretarem os personagens mais famosos da ficção infantil brasileira: Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. As inscrições são gratuitas e acontecem até 15 de maio. Os escolhidos vão estrelar o primeiro filme de trilogia nos cinemas, ‘Laços’, que narra o amor incondicional do Cebolinha pelo seu cão desaparecido Floquinho, durante ventura.

Segundo a assessoria do desenhista, esta é a primeira vez em mais de 50 anos, desde que foram criados, que os integrantes da Turma da Mônica sairão dos quadrinhos, de onde fazem parte do imaginário de gerações de brasileiros, para trilogia nos cinemas em carne e osso (ou ‘live action’).

ROTEIRO – Baseado na graphic novel homônima mais vendida no mercado brasileiro, o longa ‘Laços’ narrará a história de amor incondicional de uma criança pelo seu cãozinho de estimação e a importância da amizade. Floquinho desaparece e o seu dono, Cebolinha, conta com a ajuda dos amigos Mônica, Magali e Cascão em um plano infalível para encontrá-lo.

A história une o clássico dos personagens do Mauricio de Sousa a uma narrativa repleta de emoções e perigos, roteirizada e desenhada por Lu e Vitor Caffagi. O filme, que chegará aos cinemas do Brasil e da América Latina em junho de 2018, é uma coprodução da Quintal Digital e Latina Estúdio com a Mauricio de Sousa Produções.

AS INSCRIÇÕES – As inscrições dos candidatos devem ser realizadas por seus responsáveis legais, sendo que as idades mínima e máxima exigidas são de 8 (oito) e 12 (doze) anos completados em 2017, respectivamente. É obrigatório que os candidatos apresentem boa frequência na escola e aproveitamento escolar satisfatório em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O site do filme disponibilizará formulário pelo qual deverão ser enviados até três fotos junto com link do YouTube, em até 1 (um) minuto de duração, com performance artística de livre escolha da criança relativa ou não aos personagens dos quadrinhos. Para concluir o cadastro, os representantes também deverão disponibilizar os seus contatos (telefone e e-mail), além informações sobre perfis e medidas pessoais dos aspirantes. Não é exigido o registro profissional para atores, popularmente conhecido por ‘DRT’.

Todo o processo envolve audições e testes de atuação artística, entre maio e julho, além de oficinas e laboratórios de vídeo, em agosto. As crianças serão avaliadas por uma banca liderada pelo diretor de ‘Laços’, Daniel Rezende, e que também será composta por produtores da Quintal Digital e da Latina Estudio.

Todas as etapas de produção são supervisionadas pelo pai da Turminha, que se diverte diante de uma ansiedade incontida em ver as suas criaturas humanizadas.

Wanglézio Braga