Tião Viana vai a Curitiba apoiar Lula em seu depoimento ao juiz Sérgio Moro

O governador Tião Viana viajou para Brasília, onde manterá encontros administrativos e agenda política, Caso se confirme o depoimento do ex-presidente Lula, amanhã em Curitiba – a defesa pediu adiamento para analisar mais de cem mil páginas de documentos disponibilizados apenas no doa dois de maio – o governador deve se deslocar para aquela capital para prestar solidariedade ao amigo ex-presidente, junto com outras lideranças do PT nacional.

No encontro com a direção nacional do PT, Tião Viana deve apresentar ainda resumo dos debates do encontro do partido em Rio Branco, realizado no último fim de semana. Com informações atribuna