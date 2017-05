Polícia prende suspeitos de homicídio ocorrido no Vila Acre

A Polícia Civil através da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), apresentou na manhã desta terça-feira (09), a prisão de três suspeitos de participarem de um homicídio ocorrido em julho do ano passado.

A vítima, o braçal, Luiz Raniere Lima da Silva, de 26 anos, foi encontrado morto a golpes de faca no Ramal do Canil, localizado no bairro Vila Acre, segundo distrito de Rio Branco.

Os presos são, Tiago de Freitas lima, Aldecino Nascimento de Araújo e Salomão Bezerra de Jesus.

De acordo com as investigações realizadas pelo delegado Rêmulo Dinis, a vítima fazia parte da mesma organização criminosa dos suspeitos e morte teria sido motivada por uma divida de uma motocicleta roubada, que era usada pelo grupo para práticas criminosas.

Luiz Raniere, teria perdido a motocicleta em uma ação policial e estava sendo cobrado a conseguir outra ou o valor de R$ 1.200 reais para entregar o grupo. Como não conseguiu, foi assassinado.

“Foi um trabalho de investigação longo por conta da complexidade do crime que aconteceu em um período de conflito entre facções criminosas no estado. O local era um local ermo, afastado e as testestemunhas eram populares que não colaboraram por conta do medo de retaliação. Nos conseguimos chegar aos criminosos graças a uma ocorrência que envolvia a vítima e a motocicleta que teria motivado tudo. Nos chegamos até os suspeitos representamos pela prisão e na manhã desta terça-feira, foram para a audiência de custódia”, disse o delegado. oriobranco.net