Polícia prende acusado de tocar fogo em residência no Rio Macauã; família da vítima abandonou o local

José Lima da Silva, de 38 anos, residente na zona rural de Sena Madureira, foi preso na segunda-feira (8), pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ser um dos responsáveis por atear fogo na residência do colono Raimundo Nonato Bessa, de 67 anos, no Rio Macauã.

Segundo informou o delegado Marcos Frank, a prisão do suspeito se deu por meio de um minucioso trabalho de investigação. Após interrogatório na delegacia, José Lima da Silva foi transferido para o presídio, onde se encontra à disposição da justiça.

Sobre o caso

No fim do mês de abril, os criminosos invadiram a propriedade de da vítima Raimundo Nonato Bessa e praticaram o incêndio. A família ficou somente com a roupa do corpo e, inclusive, abandonou o local com medo de morrer. Os outros envolvidos continuam sendo procurados pela Polícia. Com informações do site SenaOnline