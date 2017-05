As obras são executadas com recursos de emenda parlamentar do deputado Léo de Brito. Onze bairros serão contemplados com calçadas este ano.

Com o fim das chuvas mais intensas, o Programa de Construção e Recuperação de Calçadas executado em 11 bairros da capital, ganhou novo ritmo de trabalho e as obras avançam nas localidades. Nesta terça-feira, 9, o prefeito Marcus Alexandre vistoriou o serviço executado no Bairro Pedro Roseno, localizado atrás da Fundação Hospitalar, onde a prefeitura constrói 450 metros de calçadas dos dois lados da Rua Cláudio Vieira da Silva, que liga a Via Verde ao Calafate. “Agora com o sol forte vamos trabalhar mais. A obra é uma reivindicação da Associação de Moradores e como essa via é de grande fluxo, as calçadas aqui são importantes”, destacou o prefeito.

O Programa de Construção e Recuperação de Calçadas, lançado pelo prefeito Marcus Alexandre em 2013, tem o objetivo de melhorar a mobilidade e acessibilidade, garantindo mais segurança aos pedestres.

No Pedro Roseno, os moradores aguardam com ansiedade o fim das obras: o estudante Douglas Souza, cita que diariamente tem uma disputa perigosa por espaço na via, com os carros e motos, o que será solucionado com as calçadas. “Na hora de tráfego mais intenso fica bem perigoso e as calçadas vão representar um alívio para nós”. Moradora do Pedro Roseno, há 19 anos, a dona de casa Maria de Nazaré conta que viu a localidade se desenvolver e só faltavam as calçadas. “Agora não vamos mais precisar andar no meio da rua e cada um terá seu espaço”.

Iniciado no último dia 6 de abril, o Programa de Construção e Recuperação de Calçadas deste ano vai beneficiar 11 bairros, num total de 5 mil metros – 5 quilômetros e prioriza áreas com grande movimentação de pessoas e também locais como escolas, creches, igrejas, mercados, unidades de saúde, centros comerciais e vias estruturantes. Implantada no município no ano de 2013, a ação já viabilizou a construção de revestimentos, adequação de pisos e rebaixamento de meios fios com rampa em mais de 20.000m de passeios públicos, garantindo acessibilidade e segurança aos pedestres, principalmente àqueles com deficiência ou mobilidade reduzida.

As obras de calçadas deste ano estão sendo executadas com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito, somados a recursos próprios da Prefeitura.

Onze bairros contemplados

Além do Pedro Roseno, onde a intervenção ocorre na Rua Cláudio Vieira da Silva, as obras são executadas na Rua Andorinha; no Ilson Ribeiro, Rua São Matheus; no Habitar Brasil. No Tangará, a área contemplada abrange as ruas Dourado e José Rodrigues, e Travessa São José.

O programa viabiliza ainda a construção e recuperação de calçadas das ruas Monte Roraima e Deivid Silveira Rodrigues, no Juarez Távora; Rodovia AC 40; ruas Alfredo Taunay e Frei Caneca, no bairro Doca Furtado; ruas José Magalhães e Niterói, no Conquista; bem como áreas do entorno da Escola Lourival Sombra, no Tangará e Escola Diogo Feijó, no Abraão Alab. No Alto Alegre e Xavier Maia, a intervenção acontece na Rua 07 de Setembro e Avenida Brasil.

Assessoria/PMRB