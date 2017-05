Jovem quebra vidro de loja, ignora alarme e sai com tênis roubados; veja o vídeo

Um jovem, cujo nome não foi divulgado, quebrou o vidro de uma loja no Centro de Rio Branco, entrou na loja e depois saiu de lá com dois tênis roubados. O que chamou a atenção é que em nenhum momento o suspeito teve receio, mesmo que o alarme da empresa estivesse tocando em alto e bom som.

A cena, gravada por um popular, foi enviada ao ac24horas. Dezenas de curiosos foram para a frente da empresa tentando entender o que estava acontecendo. Não adiantou nada e o suspeito acabou indo embora.

Alguns minuto após a quebra do vidro, agentes de uma empresa privada de segurança chegaram ao local, acionaram a polícia e o menor foi apreendido nas proximidades da loja, ainda com os sapatos roubados. O caso foi registrado em delegacia. Com informações ac24horas

Veja o vídeo: