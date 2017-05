José Serra posta foto com presidente da UNE e é detonado por eleitores

O senador José Serra (PSDB-SP) passou por aperto entre seus eleitores após postar no Facebook uma fotografia com a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Carina Vitral.

“Recebi hoje a presidente nacional da UNE, Carina Vitral, para a gravação do filme “Praia do Flamengo 132″. Foi ótimo relembrar o início de minha vida política, as angústias e os desafios da época. Para hoje, continuo convicto das minhas obrigações para a construção de um país mais igualitário e justo”, escreveu o parlamentar na rede social

O post, publicado na noite de segunda-feira (8), causou indignação entre seguidores do tucano. “Estou arrependida de ter votado no senhor… Pensei que estava votando na oposição, me enganei, o PSDB é igual ao PT. No Brasil só temos partidos de esquerda. Melhor época da minha vida foi no governo militar!”, escreveu uma internauta.