IDM abre seleção para 81 contratos de nível superior e médio; confira

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IDM) divulgaram a abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior.

Os salários variam de R$ 1.800,00 a R$ 2.500,00, com os contratos tendo duração de um a 11 meses. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

O Processo Seletivo compreende duas fases: análise curricular (60 pontos) e; cargo de Mediador de Aprendizagem serão convocados para fazer prova didática enquanto os cargos de Preceptor de Estágio, Assessor Pedagógico e Coordenador de Área Técnica farão a entrevista. A Prova Didática será realizada em locais e horários a serem divulgados no Edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, (www.diario.ac.gov.br) e corresponderá a 40 pontos.

Conforme se lê no Edital SGA/IDM Nº 001/2017, disponível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta terça-feira (9), páginas 26-32, as inscrições ocorrerão no período de 09 a 18 de maio de 2017, por meio do formulário disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br. No último dia, as inscrições no site se encerrará às 12 horas e a entrega dos documentos nas mesas receptoras às 17h.

O candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição online e entregar à mesa receptora junto com o currículo comprovado, este acondicionado em envelope lacrado na sede administrativa do IDM, localizada a Rua Riachuelo, nº 138, Bairro José Augusto, Rio Branco/AC. O candidato deve receber o comprovante de inscrição.

MEDIADOR DE APRENDIZAGEM: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou de curso técnico de nível médio;

ASSESSOR PEDAGÓGICO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia e experiência de, no mínimo, 06 (seis) meses em Coordenação Pedagógica e/ou Docência na Educação Básica ou Educação Profissional;

COORDENADOR DE ÁREA TÉCNICA: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, conforme vaga pretendida indicada;

PRECEPTOR DE ESTÁGIO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou curso técnico de nível médio, conforme vaga pretendida. Com informações ac24horas