Gabarito da prova objetiva do concurso da Polícia Civil está disponível

Os candidatos que realizaram as provas do concurso público para o preenchimento de vagas para os cargos de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado e escrivão da Polícia Civil do Estado do Acre, no último domingo, 7, já podem conferir o gabarito preliminar da prova objetiva e a chave de correção da prova discursiva da peça processual.

Divulgado nesta terça-feira, 9, o gabarito está disponível no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), www.ibade.org.br, responsável por realizar o certame. O prazo para entrar com recurso contra a prova objetiva é de 10 a 11 de maio.

Os classificados na primeira fase do concurso ainda terão que fazer a prova de aptidão física, os exames psicotécnico, médico e toxicológico. Os candidatos ao cargo de escrivão também terão que realizar a prova prática de digitação.

Além disso, todos os candidatos classificados passaram pela investigação criminal, última etapa da segunda fase do concurso, que é eliminatória. Com informações Agência de Notícias do Acre