Funcionário de farmácia é baleado durante assalto

Gilson Nunes de Lima de 25 anos, funcionário de uma farmácia que fica na Via Chico Mendes, bairro da Comara, estava varrendo a calçada por volta das 20 horas, dessa segunda-feira 08, quando Walter Lima da Silva de 27 anos, mais conhecido como “pente fino”, se aproximou do funcionário e anunciou o assalto colocando um revolver no peito da vítima.

O acusado tentou levar Gilson para dentro da loja, mas ele reagiu entrou em luta corporal contra “pente fino” que atirou e atingiu o ombro direito da vítima, o funcionário da farmácia mesmo baleado segurou o ladrão até a chegada do outros funcionários e populares que passavam pelo local e tomaram a arma.

A população revoltada ele começou bater em “pente fino” que teve muita sorte pois uma viatura do Bptrans estava passando pelo local e salvou ele de levar uma boa surra da população.

O acusado foi preso e encaminhado para Delegacia de Flagrantes, onde ele afirmou que é assaltante de profissão e cabeleireiro nas horas vagas, foi aprendido com ele um revólver calibre 38 com duas munição e um equipamento de cortar cabelo. O funcionário da farmácia foi levado para o Pronto Socorro por uma viatura do Samu, onde não corre risco de morte. atribuna