Exército lança edital para Formação de Sargentos

No DOU de ontem, 8, seção 3, página 27, foi publicado o Edital Nº 2/SCA, de 5 deste mês, que trata do Concurso Público para Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação de Sargentos das Áreas Combatente, Logística-Técnica e Aviação, referentes ao Concurso de Admissão para Matrícula em 2018.

As inscrições estarão abertas no período de 8/05 a 12/06/2017.

Dentre outros requisitos, o (a) candidato(a) à inscrição deverá satisfazer aos seguintes requisitos, a serem comprovados até a data da matrícula: ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a); ter concluído o ensino médio ou se estiver cursando a última série desse nível escolar (3ª série) no ano da inscrição para o concurso, somente será habilitado(a) à matrícula se concluí-la, com aproveitamento, antes do encerramento do CA; possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade, referenciados a 31/12 do ano da matrícula; altura mínima de 1,55cm, 1,57cm ou 1,60cm, conforme sexo e idade. Com informações Diário dos Concursos.