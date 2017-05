Estudante de 19 anos que pulou de prédio em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, posa para foto sorrindo

Após se jogar de um prédio em Santa Cruz de La Sierra (BO), o estudante de engenharia Caio Alves, de 19 anos, passa bem e está internado em um hospital privado da cidade boliviana. Nesta segunda-feira, dia 08, Caio posou para uma foto no leito do hospital.

Pessoas próximas ao estudante afirmam que ele sofria de depressão, uma das doenças que mais matam no mundo. Não por acaso, teria, nas última semana, apresentado um quadro de baixa autoestima, o que chamava a atenção dos colegas com quem convivia.

No sábado, em meio á crise depressiva, Caio se jogou de um prédio, tentando suicidio. Várias pessoas tentaram impedi-lo, mas foi em vão. A mãe do estudante, que vive em São Paulo, foi para a Capital do departamento boliviano para acompanhar o estado de saúde do filho. Com informações ac24horas