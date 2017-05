Estado Islâmico publica vídeo de decapitação de agente russo

No entanto, nem a autenticidade do vídeo nem a identidade da vítima ainda foram confirmadas por Moscou

As imagens, gravadas em russo e em árabe, duram 12 minutos e foram divulgadas no mesmo dia em que a Rússia celebrou o aniversário da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. De acordo com posts de extremistas nas redes sociais, o soldado russo seria Evgeny Petrenko, que atuava no serviço de inteligência. Após fazer críticas às ações do governo russo na Síria e à imprensa de Moscou, o vídeo mostra o suposto militar fazendo uma confissão. Ele veste um macacão preto e um boné. Depois, ele aparece ajoelhado diante de um terrorista, que o decapita.

A Rússia oferece suporte militar ao governo do ditador sírio, Bashar al-Assad, na repressão contra milícias rebeldes e grupos terroristas. Com informações da ANSA.