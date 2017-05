Enem 2017: 3.180 acreanos fizeram inscrição no primeiro dia, diz MEC

O Acre teve 3.180 registros no primeiro dia de inscrição ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número é um dos menores do País, junto com Amapá, Tocantins e Roraima –este último o Estado com a mais baixa adesão: apenas 1.542 estudantes fizeram a inscrição nesta segunda-feira, 8. As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 19 de maio, exclusivamente pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. O Hotsite do Enem traz dicas sobre as várias etapas do Exame. O participante também pode baixar o aplicativo Enem para acompanhar o cronograma e receber alertas.

NSCRIÇÕES POR UF – ENEM 2017

AC 3180

AL 8015

AM 11710

AP 2788

BA 36897

CE 27508

DF 12717

ES 11680

GO 18107

MA 13968

MG 53904

MS 6906

MT 10881

PA 19247

PB 13394

PE 30843

PI 7360

PR 20561

RJ 44168

RN 11746

RO 5676

RR 1542

RS 25148

SC 9734

SE 6837

SP 92114

TO 3910