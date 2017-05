Deputados denunciam que consumidores de Jordão receberam faturas com reajuste de 300%

Os deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Jesus Sérgio (PDT) denunciaram na manhã desta terça-feira (9), que os consumidores do município de Jordão receberam as tarifas de energia com reajuste de 300%. Jesus Sérgio afirma que 95% da população que em sua maioria tem renda de um salário mínimo recebeu talões que ultrapassam o valor de R$ 500 no mês de abril.

“Os vereadores que pediram ajuda aos deputados estaduais e federais para mediar a questão junto a Eletrobras. Em audiência na Eletrobras, os diretores disseram que não sabiam os motivos do reajuste e ficaram de apresentar uma reposta em 60 dias. Nós pedimos celeridade, porque neste prazo as pessoas terão o fornecimento suspenso e serão negativados”, diz Jesus Sérgio.

O parlamentar pediu urgência na avaliação da situação por parte da Eletrobas e solicitou ainda que a empresa troque os medidores de relógio por medidores digitais. “Acredito que não é um fator isolado de Jordão, acontece em outros municípios e deve acontecer também na capital. Os representantes públicos precisam ficar atentos para esse tipo de abuso”, destaca Jesus.

O deputado Luiz Gonzaga afirma que a situação da energia elétrica é grave no interior do Acre. “No Jordão, a energia apaga de meia em meia hora. Vários aparelhos sendo queimados. Um pai de família tem dificuldade de comprar um aparelho elétrico que está sendo queimado pela baixa qualidade da energia que é oferecida a um preço absurdo no interior do Estado”, enfatiza.

Segundo Luiz Gonzaga, “um cidadão com apenas um bico de luz recebeu uma fatura num valor de mais de R$ 500, Além de receber até duas faturas por mês. Foi-nos dito que iriam fazer um estudo, pediram um prazo de 60 dias, mas disseram que tentarão receber no menor espaço de tempo possível. Nos foi dada a garantia que a energia da população não será cortada”, destaca.

Gonzaga informa que encaminhou uma carta solicitando que o coordenador da bancada federal do Acre entre em contato com o Ministério das Energias para saber porque o parque térmico do Acre foi desativado e enviado para o Estado de Rondônia. Prometeram uma resposta ao senador Sérgio Petecão há mais de três semanas, mas parece que há um descaso com a população do Acre”, finaliza. Com informações ac24horas