Consumidores acreanos devem gastar R$ 12 bilhões este ano

Com perspectiva otimista em relação ao consumo no país, um levantamento realizado pela empresa especializada em informações de mercado, IPC Marketing Editora, estima que os acreanos irão desembolsar R$ 12,097 bilhões para adquirir bens e serviços até dezembro deste ano. O estudo tem como base dados atualizados e pesquisados através de fontes oficiais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Através da análise dos dados de 2016 e 2017, o levantamento da IPC Marketing Editora demonstra que o Acre continua na penúltima posição entre os estados que mais devem consumir no país, acima apenas de Roraima, mas abaixo do Amapá. Essa situação é histórica e não se alterou em relação a 2016.

Em todo o país, o consumo deve atingir R$ 4,2 trilhões e, embora se iguale aos níveis de consumo de 2011, quando comparados os valores sem considerar a inflação, serão gastos R$ 300 bilhões a mais que em 2016, indicando crescimento real estimado em 0,42%.

Dos 22 setores analisados pela consultoria, o de Manutenção do Lar será o que concentraá a maior parcela dos gastos, seguido, de longe, por alimentação no domicílio e depois alimentação fora do domicílio. O setor com menos perspectiva de gastos deve ser o de despesas com vestuário, seguido de livros e material escolar.

O estudo indica que o cenário de consumo urbano do País será puxado pela classe B e que responde por 42,9% (cerca de R$ 1,674 trilhão superior ao registrado em 2016, de R$ 1,554 trilhão), com 23,1% dos domicílios urbanos. Em contrapartida, a classe média (classe C) que mantém os 47,9% dos domicílios brasileiros, movimenta 33,9% do consumo (ou R$ 1,324 trilhão) ante os 33,6% do ano passado. A classe D/E permanece abrigando 26,6% dos domicílios, perfazendo 10,3% do consumo, ou R$ 402,1 bilhões. No topo da pirâmide, a classe alta (A) baixou sua participação para 12,9 ante os 13,4% do consumo de 2016, correspondendo a R$ 503,6 bilhões, conquistado por 2,4% dos domicílios. Com informações atribuna