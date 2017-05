Com a vantagem do empate, Estrelão não terá mudanças táticas

Com a vantagem de jogar por um simples empate para erguer o troféu de campeão da temporada, após vitória no primeiro jogo das finais do Campeonato Acreano, o técnico Paulo Roberto Oliveira, que assumiu o Rio Branco no lugar de Cristian de Souza, que deixou a agremiação para assumir o Paraná Clube, não pretende realizar mudanças táticas para o segundo e decisivo jogo das finais do estadual, próximo sábado, às 17h, no estádio Arena da Floresta.

Mesmo anunciando que não mudará o esquema tático do primeiro jogo das finais, o técnico Paulo Roberto deve fazer, ao menos, uma alteração na equipe que entrou jogando na primeira decisiva das finais contra o Galo Carijó, no último sábado. O meia Ancelmo, que deixou a partida sentindo um problema muscular, deve ceder lugar para o recém-chegado Romário, autor do gol da vitória estrelada. Com isso, o provável time alvirrubro para o sábado será: Jean, Renato, Lucas, Patrick, Carlos Alexandre, Fábio, Romário, Dos Santos, Gustavo Xuxa, Araújo Jordão e Adriano.

O Rio Branco voltou a se movimentar na tarde de ontem (8) com um treino regenerativo para os atletas que participaram do jogo do sábado contra o Galo Carijó. Hoje (9), à tarde, no CT do José de Melo, o time faz mais um trabalho visando o segundo e jogo das finais.

Araújo Jordão prega comprometimento

Artilheiro do Rio Branco no estadual, o atacante Araújo Jordão acredita que o segredo para erguer o troféu de campeão da temporada passa pelo comprometimento e entrega total dos jogadores estrelados durante o transcorrer do jogo do sábado contra o Galo. Araújo disse ainda que não será uma tarefa nada fácil, pois o Atlético tem uma bela equipe e, além do mais, o time joga junto a um bom tempo.

MANOEL FAÇANHA