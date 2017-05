Com 37 filmes, 11ª edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos inicia em Rio Branco

Com 37 filmes, a 11ª edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos vai ser realizada de 9 a 14 de maio na Filmoteca Acreana, anexo da Biblioteca Pública, no Centro de Rio Branco. A mostra vai contar com curtas, médios e longas-metragens que abordam a questão de gênero, além de uma homenagem a cineasta Laís Bodanzky e oito curtas com foco no público infanto-juvenil. As sessões serão gratuitas às 15h, 16h30, 17h e 19h.