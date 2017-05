Brasileiro transmite agressão em órgão público português

Um brasileiro foi agredido nesta terça-feira (9), enquanto esperava atendimento em órgão público português. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressão, cometida por um suposto policial à paisana. O incidente ocorreu na Secretaria de Finanças, em Montijo.

Na repartição equivalente à Receita Federal brasileira, Jair Costa estaria resolvendo questões relativas ao Imposto de Renda, chamado de IRS em Portugal. Na transmissão ao vivo no Facebook, Jair começa explicando que está sendo convidado a sair do lugar por ter “desrespeitado a autoridade”. Antes de revelar o motivo, o brasileiro apontou a câmera para o policial à paisana, que derrubou o aparelho.

O agressor argumenta que não é permitido filmar dentro do órgão, enquanto segura as mãos de Jair. Ao tentar se soltar, o brasileiro recebe uma imobilização, popularmente conhecida como “mata leão”. As imagens mostram Jair pedindo para ser solto e outras pessoas pedindo calma.

A Secretaria de Finanças informou que foi aberto um processo para averiguar as circunstâncias da agressão. No final do vídeo, ouve-se o militar dizer: “A partir deste momento está preso. Chamem um carro da PSP (Polícia de Segurança Pública), por favor”. Em seguida, não se tem mais notícia de Jair.

Ao Notícias ao Minuto, a PSP do Montijo disse desconhecer o caso. A polícia informou ainda que não teve qualquer ocorrência registrada relacionada a Finanças, nesta tarde. A Guarda Nacional (GNR) de Montijo deu resposta similar: “Não temos conhecimento de nada”.

Mais tarde, a GNR confirmou, em nota, a detenção de um cidadão que se encontrava com uma “atitude imprópria e ofensiva para com os funcionários” das Finanças. “Perante as circunstâncias das imagens divulgadas, foi decidido abrir um processo de inquérito, a fim de averiguar as circunstâncias da detenção do cidadão, para apurar eventuais responsabilidades”, acrescentou a GNR.

Um conhecido de Jair contou ao Notícias ao Minuto que viu o vídeo ao vivo “por mera casualidade” e que a situação o “envergonha como ser humano”, ainda que desconheça os motivos que levaram ao desfecho. O amigo defende que nada justifica tamanha violência. “Acho lamentável acontecer num país que se diz democrático”, comentou. O Notícias ao Minuto entrou em contato com Jair Costa, mas não obteve resposta.