Apresentador do ‘Cidade Alerta’, Marcelo Rezende é internado em SP

Marcelo Rezende, apresentador do programa “Cidade Alerta”, da Rede Record, foi internado nesta segunda (8) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Record, que não soube detalhar o motivo da internação do apresentador. Segundo a emissora, ele estava de folga durante esta semana, e o hospital não informou a causa da internação.

A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria do Einstein, mas ainda não teve retorno.

Segundo Flávio Rico, colunista do UOL, Rezende se queixava de dores na altura do abdome e foi levado ao hospital pelo amigo e também apresentador Geraldo Luis.

Ainda segundo o portal, Rezende, 65, não “vinha bem” nos últimos dias, o que o teria afastado da apresentação do “Cidade Alerta”. Com informações da Folhapress.