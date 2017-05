Anderson Silva abandona UFC do Rio: ‘Não vai acontecer’

Após Dana White, o presidente do UFC, declarar no último sábado (6) que Anderson Silva não vai poder disputar o cinturão interino dos médios pelo fato de Bisping está “ativo e pronto para lutar contra o número um do ranking, que é Yoel Romero”, o lutador brasileiro disse que não vai participar do UFC do Rio, evento para qual ele estava escalado e que acontece no próximo dia 3 de junho, na capital fluminense.

Na noite deste domingo (7), Spider usou as redes sociais para anunciar sua decisão de abandonar o UFC 212. “Queria muito lutar no Brasil, no meu país, mas não vai acontecer”, disse o atleta, de acordo com o UOL. “Queria pedir desculpas por isso, queria muito lutar aqui, mas não deu. Acho que fui prejudicado nessa, mas é isso”, completou Silva, sem dar muito detalhe.

O ex-campeão estava sem adversário. Kevin Gastelum foi retirado do card por uso de maconha e a organização do maior evento de MMA do planeta não havia anunciado outro oponente para Anderson Silva.