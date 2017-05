Usuários reclamam de demora no atendimento e calor na OCA, em Rio Branco

Pessoas que buscaram atendimento na Central de Serviço Público (OCA), em Rio Branco, nesta segunda-feira (8) reclamaram da demora de até duas horas para serem atendidas e também do calor no local devido a problemas no sistema de climatização. A maior parte dos usuários buscava pelo serviço de renovação de passe escolar que é realizado nos guichês do Sindicato de Empresas de Transporte Coletivo do Acre (Sindcol).