Sonhando com serviço público, jovem se divide entre trabalho, cursinho e viagem de 14 km para casa todos os dias

Concurso com 250 vagas para Polícia Civil ocorreu no domingo (7) no Acre; ‘espero que minha dedicação e esforço sejam recompensados’, diz Samanda Melo.

s provas para o concurso da Polícia Civil do estado do Acre, que ocorreram neste domingo (7), são mais uma oportunidade para candidatos que sonham com o ingresso na carreira pública. Esse é o caso de Samanda Melo, de 29 anos, que todos os dias enfrenta uma maratona de 14 km de casa para o trabalho e de lá para um curso preparatório para concursos públicos.

A jovem, de Cruzeiro do Sul, trabalha na iniciativa privada, mas vê no setor público a chance de estabilidade. Ela mora no conjunto Paraíso, uma comunidade próxima ao aeroporto da cidade e trabalha em uma distribuidora de alimentos na estrada que segue para a cidade amazonense de Guajará, na fronteira com o Acre.

“Trabalho das 7h às 18h. A noite estou fazendo um pré-concurso com mais 3 horas de duração. Quando chego em casa ainda fico revisando algumas coisas relacionadas ao concurso. Espero que minha dedicação e esforço sejam recompensados com uma aprovação”, sonha.

Amiga de Samanda e colega de cursinho, Diana Matos, também de 29 anos, é outra que sonha com o emprego público. As duas pretendem ingressar em uma das 176 vagas oferecidas para o cargo de agente de polícia.

“Busco a estabilidade e admiro o trabalho da Polícia Civil. Acho que é uma profissão que dá para seguir carreira, diferente do trabalho que faço na iniciativa privada. Espero conseguir uma vaga e envelhecer em uma profissão que me dê segurança”, desabafa.lata a jovem.

Diana, que também se divide entre as oito horas na empresa e as três no cursinho, diz estar confiante com a prova de domingo. “Contamos com bons professores e acredito que estamos bem preparados para quem sabe sonhar com aprovação e ingressar na Polícia Civil como servidor público”, diz.

O caminho para a estabilidade, contudo, não é fácil. O fracasso é algo que Samanda já conheceu. Ainda assim, ela não desiste. “Já tentei ser policial civil no concurso passado. Infelizmente não tive êxito, mas desde então venho me preparando nas horas vagas para buscar um cargo público. Fiz a prova da Polícia Militar e agora estou pronta para fazer a da Civil. Acho que é uma boa oportunidade para quem almeja uma carreira pública que lhe dê segurança para o futuro”, finaliza. O concurso oferece 250 vagas. Sendo 176 para o cargo de agente de polícia, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para delegado e 36 para escrivão. Mais de 13,2 mil candidatos se inscreveram para as provas que começaram às 8h da manhã de domingo. O certame está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento (Ibade). Fonte: G1