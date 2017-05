Recuperação de trecho entre Sena Madureira e Rio Branco deve iniciar até final de maio, diz Dnit

Os Serviços de recuperação em trechos críticos da BR-364, entre o município de Sena Madureira e a capital Rio Branco devem ser iniciados até o final do mês de março, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) no Acre. O órgão iniciou a primeira etapa do processo licitatório na sexta-feira (5) e as empresas concorrentes devem apresentar documentação nesta segunda (8).