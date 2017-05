Polícia apreende 20 quilos de cocaína e mais de R$ 8 mil em estrada no Acre

Polícia Militar do Acre (PM-AC) apreendeu, na tarde deste domingo (7), 20 quilos de cocaína e mais de R$ 8 mil que estavam em um veículo que seguia da cidade de Cruzeiro do Sul para a capital acreana, Rio Branco. De acordo com a polícia, quatro pessoas foram presas em flagrante.

A ação foi resultado de uma operação nas rodovias e zona rural da região. Na altura do quilômetro 95 da BR-364 – entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá – a polícia abordou um veículo com dois passageiros que apresentaram nervosismo. Em seguida, um outro carro com outros dois passageiros também foi abordado e no interior do veículo a guarnição encontrou 20 tabletes de cocaína, que totalizou 20 kg, além da quantia em dinheiro.