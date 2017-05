No interior do Acre, homem é morto com tiro e polícia acredita em acerto de contas

Jardesson Brasil foi morto na noite de sábado (6), na Vila do V. Família disse que jovem foi chamado por alguém e logo em seguida baleado.

O autônomo Jardesson de Morais Brasil, de 23 anos, foi morto na noite de sábado (6), no Ramal da Concórdia, Vila do V, interior do Acre. A família informou ao G1 que o jovem estava em casa quando foi morto e não sabe a motivação do crime.

O jovem morreu no local antes de receber ajuda médica. A Polícia Civil investiga o caso e acredita que o motivo do crime seja um acerto de contas.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco e enterrado na tarde de domingo (7). O pai do jovem, que não quis ter o nome divulgado, disse que a vítima estava morando na casa de uma tia, mas que estava sozinho na noite do crime.

“Só sei que chamaram ele e atiraram. Foi só o que eu soube. Antes de ele morrer, me ligou falando que estava trabalhando em um bar. Perguntei que barulho era aquele e ele disse que era um som alto. Pedi para ter cuidado e ele falou para eu ficar despreocupado”, comentou.

O pai revelou ainda que soube detalhes da morte do filho pela televisão. Ele negou que o jovem tivesse envolvimento com crimes e afirmou que o filho nunca havia sido preso.

“Faziam dois meses que estava morando no ramal, antes morava com a mãe na cidade mesmo. Ele me ligava de vez enquanto, conversávamos. Tive a informação hoje [segunda-feira, 8] pelo jornal que ele teve um caso com a mulher de ex-presidiário e o cara tirou a vida dele, mas não sei se é verdade”, concluiu. Fonte: G1