Mulher dá facada em marido e alega defesa: ‘ele ia me matar se eu não fizesse nada’

Uma vendedora de peixe, de 39 anos, foi detida no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, na noite deste domingo (7), após dar uma facada na perna do marido durante uma briga entre o casal. A mulher foi levada para a Delegacia Geral da cidade, onde deu depoimento, mas o caso deve ser encaminhado para a Delegacia de Proteção à Mulher (Deam), pois, segundo o delegado, a mulher é vítima de constantes agressões do companheiro.