Homem encontrado morto em ramal de Rio Branco pode ter sido morto por amigo, fiz família

A Família de Abraão Teixeira Ferreira, de 25 anos, esteve na manhã desta segunda-feira (8) no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo dele. Ferreira foi encontrado morto por populares na manhã de sábado (6) no Ramal Bom Jesus, rodovia AC-40, em Rio Branco. Ao G1, o motorista e pai da vítima, José Viana Ferreira, de 52 anos, contou que o filho saiu com um amigo na sexta (5) e não retornou mais.