Gabarito de concurso da Polícia Civil do Acre deve ser liberado na terça-feira (9)

Provas objetivas, discursivas e de títulos ocorreram em cinco cidades ainda no domingo (7). Certame disponibiliza 250 vagas para cargos de nível superior.

Os gabaritos das provas do concurso da Polícia Civil do Acre – aplicadas no domingo (7) – devem ser divulgados a partir das 12 horas da terça-feira (9), de acordo com o edital. Mais de 13,2 mil candidatos se inscreveram no certame.

No total, são 250 vagas – das quais 176 para o cargo de agente de polícia, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para delegado e outras 36 para escrivão. Todos os cargos são para nível superior e as provas foram realizadas nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

Os gabaritos vão ser divulgados no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibad), organizador do concurso (acesse aqui).

O cargo mais concorrido, de acordo com o Ibad, foi o de agente de polícia, com 9.202 mil inscritos, uma média de aproximadamente 52 candidatos por vaga. Para auxiliar de necropsia, se inscreveram 1.042 pessoas. Outros 1.872 candidatos tentaram uma vaga para delegado e ainda 1.163 para escrivão.

Além das provas objetivas, discursivas e de títulos, feitas no domingo, o certame inclui outras duas fases de caráter eliminatório e/ou classificatório. A segunda trata-se dos testes de aptidão física, exame psicotécnico, prova prática de digitação, exame médico e toxicológico e investigação criminal e social. A última etapa será o curso de formação.

Após a divulgação dos gabaritos, o edital ressalta que o prazo para interposição de recursos contra a prova objetiva e chave de correção da peça processual inicia na quarta-feira (10), se estendendo até a quinta (11). Fonte: G1