Casal que teve garganta cortada no interior do AC teria sido morto por dívida do tráfico, diz polícia

Corpos foram achados neste domingo (7) em uma região de mata na cidade de Feijó. Polícia diz que crime foi cometido por ao menos três pessoas.

O casal de namorados encontrado no domingo (7) com a garganta cortada e perfurações nas costas e na barriga teria sido morto por acerto de contas por dívida de drogas, de acordo com a Pólica Civil. Os corpos foram achados em uma região de mata na cidade de Feijó, interior do Acre.

As vítimas foram identificadas como Eliana Marcelino Braga, de aproximadamente 22 anos e Raimundo Nonato Lima de Oliveira, de 29 anos. Segundo a PM, a jovem morava no bairro Zenaide, Rua Tucum e o namorado dela no bairro Geni Nunes, onde ocorreu o crime.

Conforme a Polícia Civil, o crime, que tem característica de execução, foi cometido por ao menos três pessoas. Sem dar muitos detalhes, para não atrapalhar nas investigações, a polícia afirmou que os três acusados já foram identificados.

O comandante da Polícia Militar na cidade, capitão Augusto Sousa, afirmou que tanto o homem quanto a mulher tinham ferimentos no pescoço e várias perfurações nas costas.

“Foi forma de execução, o mesmo modus operandi de outros locais. Foram cortadas as gargantas, encontradas perfurações nas costas dos dois e o homem teve a orelha cortada. Eles foram desovados no local, perto do matadouro”, afirmou Sousa. Fonte: G1