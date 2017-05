Aposentado é morto a tiros após sair da igreja em Rio Branco

O aposentado João Sena Barbosa, de 66 anos, foi morto com três tiros na noite de domingo (7) na Rua Airton Sena, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco. A família informou que Barbosa saía de um culto quando foi baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o aposentado morreu no local.

“Não sabemos de nada. Sei que ele estava vindo da igreja quando atiraram nele. Estava com umas irmãs da igreja. Estava em casa quando me ligaram avisando”, relembra um parente que não quis ser identificado.

Abalados, parentes do aposentado estiveram na manhã desta segunda-feira (8) no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo da vítima. Eles afirmaram desconhecer a motivação do crime. “Deram três tiros nele. Não mexia com ninguém, não sei porque mataram ele. Pode ter sido morto por engano. Era de casa para a igreja”, finalizou.

Fonte: G1