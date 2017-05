Quase 90% vão comprar presentes no Dia das Mães em Rio Branco, mostra pesquisa

Segundo estimativas da Fecomércio, 26% dos entrevistados preferem comprar roupas para presentear as mães. Pesquisa foi feita com 400 consumidores da capital acreana.

Quase 90% dos consumidores da capital acreana, Rio Branco, pretendem comprar presente no Dia das Mães, segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC). O estudo foi feito entre os dias 24 e 28 de abril e ouviu 400 consumidores.

A maior parte dos compradores está receosa para aumentar os gastos na comparação com o ano passado. Apenas 19% desses consumidores disseram que têm a intenção de desembolsar mais com os presentes em relação a 2016.

Neste ano, os produtos mais escolhidos pelos consumidores são roupas (26%), perfumes (14%) e calçados (13%). Quanto aos locais de compras, o shopping center é o destaque, com preferência de 53% dos entrevistados. Os estabelecimentos comerciais no centro de Rio Branco ficam em segundo lugar, com 30%.

A pesquisa ainda revela que a maioria dos entrevistados manifestaram a intenção de gastar entre R$ 50 e R$ 100 com a compra do presente (40%). Outros 27%, pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 200 e 30% devem gastar mais que R$ 200.

O pagamento à vista será o meio mais utilizado por 65% dos consumidores, sendo que em 80% dos casos o pagamento será em dinheiro, em 7%, no cartão de débito e 13% no cartão de crédito em parcela única. Além disso, 35% pretendem parcelar as compras. Fonte: G1