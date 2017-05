Motorista perde controle de carro e colide contra poste em Rio Branco

Um motorista perdeu o controle do carro e acabou colidindo contra um poste na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco, por volta das 5h deste domingo (7). O homem, que não teve o nome divulgado, ficou preso nas ferragens, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros.

O major Antônio Velasquez, dos Bombeiros, informou que o condutor foi retirado com consciência do veículo e conduzido a uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas guarnições foram acionadas para o resgate.