Mecânico é morto a tiros dentro de oficina na Zona Leste de Manaus

Um mecânico de 19 anos foi assassinado com cinco tiros no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O jovem foi alvejado dentro de uma oficina onde trabalhava, na Avenida Hilario Gurjão, na noite deste sábado (6).

De acordo com informações repassados por testemunhas, três homens estacionaram um veículo – modelo não identificado – na frente da oficina. “Eles desceram do carro e levantaram o capô. Um deles falava ao celular com alguém. Ouvimos ele perguntar se era para entrar na oficina”, disse uma testemunha que pediu para não ser identificada.