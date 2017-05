Figurinista assediada por José Mayer se pronuncia após novos boatos envolvendo seu nome

A figurinista da Globo Susllen Tonani interrompeu o silêncio para se posicionar sobre boatos envolvendo seu nome, que diziam que ela foi amante do ator, que teria negociado com a Globo para permanecer calada e retirar queixa contra José Mayer na delegacia. O desabafo acontece pouco mais de um mês depois dela denunciar que foi assediada pelo ator nos bastidores da emissora e mobilizar funcionárias da empresa na campanha “Mexeu com uma mexeu com todas”.

“Não, eu não fui amante de José Mayer. Declaro que não fiz acordo com nenhuma parte envolvida e muito menos recebi algum dinheiro. Não fui demitida da Rede Globo. O meu contrato, como o previsto, se encerrou com o final da novela. Declaro que não retirei queixa contra José Mayer pelo simples fato de que nunca a fiz. Eu fui vítima de assédio sexual. E agora estou sendo vítima novamente. Das especulações que colocam dúvidas sobre a minha dor. E me fazem revivê-la”, escreveu Su em um texto publicado no blog feminista “Agora é Que São Elas”, da Folha de São Paulo.

A figurinista contou que sentiu muito medo de denunciar o caso por conta da cultura machista que a culpa a mulher, a vítima, pela violência sofrida.

“Me sinto vítima novamente. Vítima de quem, agora? Vítima de profissionais exibicionistas. Vítima da narrativa produzida por tabloides irresponsáveis, das versões misóginas da violência que vivi que tornam suspeito meu gesto de denúncia, bem como a sororidade das que me apoiaram. E tenham certeza: estou sendo revitimizada pelo machismo que tenta me enfraquecer, me roubar a coragem de lutar…”

Su confirma que foi intimada a depor e que, “dentre as intimações que recebi do delegado havia a informação de que eu estaria cometendo crime de desobediência por não depor. Como se neste tipo de crime a decisão de abrir um inquérito é exclusiva da vitima? Se eu assim quisesse, o ideal não seria uma delegada? Temos as delegacia de atendimento às mulheres para isso, não?!”.

“Sinto que a minha história teve começo, meio e fim. Terminou na terça à noite, 04 de abril de 2017, com um pedido de desculpa da Rede Globo e uma carta de confissão do José Mayer, ambos lidos no Jornal Nacional. Senti que tive a justiça que desejava. Pouco creio que a punição criminal para o meu caso tenha alcance maior que já tivemos. Mais potência. Seja mais transformadora”, opinou.

Su conclui o texto dizendo que prefere o silêncio neste momento e que deseja retomar sua vida. “A minha história é a história de uma mulher jovem que não aceitou o assédio de um homem com mais poder que ela. Neste caso, o ator rico e famoso. O Brasil não está acostumado a lidar com este tipo de história. Eu sei. Mas não barateiem a minha história. Até porque ela é de muitas de nós”.

“Chego ao final da minha jornada. Estou no limite da minha capacidade emocional de seguir na linha de frente dessa luta. Peço que respeitem os meus limites, violados anteriormente, quando tudo isso começou. Outras podem assumir a frente dessa luta. E eu me comprometo a sempre apoiá-las, assim como fui apoiada por tantas”, completa.

Relembre o caso

Em 31 de março, Su Tonani escreveu um relato em primeira pessoa para o blog “Agora é que são elas”, do jornal Folha de S.Paulo em que acusava o ator José Mayer de assédio sexual. No texto, a figurinista de 28 anos contou diversos momentos em que foi constrangida pelo ator durante os bastidores da novela “A Lei do Amor”.

No dia 4 de maio, várias funcionárias da Globo fizeram um protesto na sede da emissora usando camisetas com os dizeres “mexeu com uma mexeu com todas” e a hastag “chega de assédio. O movimento foi amplamente divulgado nas redes sociais. Na mesma data, a emissora anunciou que o ator estaria suspenso das próximas produções da casa por tempo indeterminado. Em nota, a TV ainda pediu desculpas para a profissional.

Pouco depois, José Mayer divulgou uma cara em que pedia desculpas para Susllen e todas as mulheres. “Eu errei. Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora. Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço”, disse ele em um trecho da mensagem.

No dia 26 de abril, o caso foi encerrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após Susllen ir até a defensoria pública e dizer que não gostaria de seguir com o procedimento criminal contra o ator.

Fonte: BOL