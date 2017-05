Concurseiros viajam mais de mil quilômetros para tentar vaga na Polícia Civil no Acre

Há oito meses, o rondoniense Fernando Ramos, de 31 anos, voltou a focar nos estudos já pensando no concurso da Polícia Civil. “Nós saímos de lá na sexta e chegamos ontem [sábado,7]. É cansativo, mas vale a pena”, revela.

Cidia Maura, de 32 anos, também reuniu os amigos concurseiros para tentar uma vaga no estado acreano. Ela não sabe ao certo quantas pessoas estavam na viagem, mas o grupo teve que fretar um ônibus. “A gente estuda há um tempo, vem acompanhado os conteúdos principais e depois que saiu o edital, aí realmente a gente intensificou e focou no conteúdo da prova”, diz.

Já Marileisa Oliveira, de 30 anos, é de Rio Branco e diz que há muito tempo está se preparando para o concurso. Ela acredita que, por ser de nível superior, a concorrência acaba baixando. “Não fiz pré-concurso. Estudei muito em casa com videoaulas. É um cargo bastante seguro, bem mais que a Polícia Militar”, finaliza.

O concurso Ao todo, são 250 vagas, sendo 176 para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 para auxiliar de necropsia, 18 paro cargo de delegado e outras 36 vagas para escrivão. Todos os cargos são para o nível superior, sendo que para delegado, o candidato deve ser formado no curso de direito e ter no mínimo três anos de atividade jurídica ou policial.

Segundo o instituto, o cargo mais concorrido é o de agente de Polícia Civil, com 9.202 inscritos, ficando uma média de pouco mais de 52 candidatos por vaga. Para o cargo de auxiliar de necropsia, são 1.042 inscritos. Além disso, 1.872 candidatos se inscreveram para o cargo de delegado e outros 1.163 para escrivão.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no turno da manhã com duração de cinco horas. Os portões estarão abertos às 6h30 e serão fechados às 7h30. Já a prova discursiva, com duração de três horas, será aplicada ainda na tarde de domingo (7). Os portões estarão abertos às 13h50 e serão fechados às 14h50.