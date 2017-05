Celebridades apostam no sensual decote em V

O decote em V não aparece apenas no corte da roupa, mas na forma da pessoa abotoar a camisa. E foi o que Giovanna Antonelli fez com essa peça em jeans. A atriz criou um look com leve sensualidade, deixando o top de renda aparecer discretamente. O lenço deu um charme, mas é um recurso que “corta” a região, indicado apenas a quem tem pescoço mais comprido.

Foto: Raphael Castello/AgNews / Elas no Tapete Vermelho

Outro bom exemplo do que o decote V pode fazer no look. Juliana Paes criou o recurso ao não usar nada por baixo do paletó, a não ser um top de renda. A roupa é ideal para a mulher executiva, que no trabalho, porém, deve colocar pelo menos uma camisete não tão decotada por baixo ou uma camisa bacana.

Foto: Francisco Cepeda/AgNews / Elas no Tapete Vermelho

O vestido tipo blazer é tendência e fica bem legal para eventos mais ou menos formais. Mariana Rios optou por um deles nesta semana, também sem nada por baixo. Está legal nela, mas fica a dica: quem tem os seios grandes ou caídos deve evitar para não ser pega de surpresa.