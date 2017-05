Casal é encontrado morto após ter garganta cortada em casa no interior do Acre

Os corpos de um casal de namorados foram encontrados neste domingo (7) em um região de mata no bairro Geni Nunes, na periferia de Feijó, município distante 366 km da capital Rio Branco. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime possui característica de execução.

As vítimas foram identificadas como Eliana Marcelino Braga, de aproximadamente 22 anos. Segundo a PM, ela morava no bairro Zenaide, Rua Tucum. Já o namorado dela é Raimundo Nonato Lima de Oliveira, de 29 anos, e morava no bairro onde aconteceu o crime. Ainda segundo a polícia, o homem era conhecido como “cowboy” ou “mundica”.